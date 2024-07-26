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СМИ: "крабовый король" Олег Кан оставил долгов на 336 млрд рублей

СМИ: "крабовый король" Олег Кан оставил долгов на 336 млрд рублей

Олег Кан, известный в рыбопромышленных кругах как "крабовый король", в размере 336 млрд рублей. Сведения об этом РИА Новости получили на основе данных базы судебных приставов и других официальных документов.

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