СМИ: "крабовый король" Олег Кан оставил долгов на 336 млрд рублей

Олег Кан, известный в рыбопромышленных кругах как "крабовый король", в размере 336 млрд рублей. Сведения об этом РИА Новости получили на основе данных базы судебных приставов и других официальных документов.
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