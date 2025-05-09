Себастьян Феттель: Держу кулаки за Хэмилтона

Себастьян Феттель: Держу кулаки за ХэмилтонаFerrariЧетырехкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель уверен, что его бывший коллега Льюис Хэмилтон обязательно добьется успеха с Ferrari, несмотря на тяжелый старт сотрудничества с итальянской командой.
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