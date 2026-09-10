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Риск инсульта после диагноза рака наиболее высок в первые три месяца

Риск инсульта после диагноза рака наиболее высок в первые три месяца

В течение года после постановки диагноза инвазивного рака у пациентов происходит на 80% больше ишемических инсультов, чем в сопоставимой группе населения без онкологии.

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