Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Путин отвел Россию от края пропасти!

Путин отвел Россию от края пропасти!

Российский лидер сделал важные заявления в программе "Итоги года с Владимиром Путиным", пишет dikGAZETE.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ХРАНИ ГОСПОДЬ РОССИЮ, РОССИЯН И ПУТИНА!!
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7 час.
Олег Самойлов
Не могла бы рассказать &quot;расеянга&quot; irina, помнит ли она Россию 1992 года и Россию 1999? Видит ли она РАЗЛИЧИЕ между этими ДВУМЯ странами? Именно ДВУМЯ, так как страна Россия-1992 КАРДИНАЛЬНО отличается от страны Россия-1999! И ведь почему-то НИКТО, ну, ПОЧТИ НИКТО, НЕ желает заметить эти различия!
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4 час.
Олег Самойлов
А НИКТО российскую и советскую историю отвергать НЕ СОБИРАЛСЯ и НЕ собирается! Вот только ложь про советское изобилие, советскую справедливость, советские зарплаты, пенсии, отпуска и возможность замечательно кататься по стране и забугорью как-то НЕ вписываются в НОРМАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ страны Россия! Что было хорошо, то было ХОРОШО, а что было плохо, о и НАДО ПРИЗНАТЬ, что было ПЛОХО! А не сопельками захлебываться, что Ай, какая была газировка! И даже стаканЫ с автоматов никто не пер!
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4 час.

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