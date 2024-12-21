Путин отвел Россию от края пропасти!

Не могла бы рассказать "расеянга" irina, помнит ли она Россию 1992 года и Россию 1999? Видит ли она РАЗЛИЧИЕ между этими ДВУМЯ странами? Именно ДВУМЯ, так как страна Россия-1992 КАРДИНАЛЬНО отличается от страны Россия-1999! И ведь почему-то НИКТО, ну, ПОЧТИ НИКТО, НЕ желает заметить эти различия!

Олег Самойлов

А НИКТО российскую и советскую историю отвергать НЕ СОБИРАЛСЯ и НЕ собирается! Вот только ложь про советское изобилие, советскую справедливость, советские зарплаты, пенсии, отпуска и возможность замечательно кататься по стране и забугорью как-то НЕ вписываются в НОРМАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ страны Россия! Что было хорошо, то было ХОРОШО, а что было плохо, о и НАДО ПРИЗНАТЬ, что было ПЛОХО! А не сопельками захлебываться, что Ай, какая была газировка! И даже стаканЫ с автоматов никто не пер!