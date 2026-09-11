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Продажи Tesla в Китае упали на 12,4% в августе на фоне роста экспорта

Продажи Tesla в Китае упали на 12,4% в августе на фоне роста экспорта

Розничные продажи американского автопроизводителя Tesla в Китае снизились третий месяц подряд в августе, в то время как экспорт с его завода в Шанхае (Shanghai) продолжил расти.

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