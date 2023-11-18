В Приморье из-за непогоды нет проезда на трех участках дорог

В Приморье на трех участках дорог в трех округах нарушено автомобильное сообщение из-за непогоды. Как сообщили 18 ноября в правительстве региона, из-за подхода активного циклона в Приморье действует штормовое предупреждение.
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