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«Не отходя от кассы». Южноуралец решил продать чужую иномарку прямо на ее парковке

«Не отходя от кассы». Южноуралец решил продать чужую иномарку прямо на ее парковке

Полицейские Кыштыма задержали мужчину, пытавшегося продать чужую машину. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратилась хозяйка «Мицубиси Аутлендер», заметившая подозрительных мужчин у своей машины.

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