«Не отходя от кассы». Южноуралец решил продать чужую иномарку прямо на ее парковке

Полицейские Кыштыма задержали мужчину, пытавшегося продать чужую машину. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратилась хозяйка «Мицубиси Аутлендер», заметившая подозрительных мужчин у своей машины.