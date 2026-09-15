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FiNE NEWS

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Американские университеты проверят сотрудничество с организациями из России, Китая и Ирана

Пентагон поручил 30 американским университетам и научным институтам провести проверку связей с российскими, китайскими и иранскими организациями, включенными в черный список ведомства.

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