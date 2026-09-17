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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жеренко подписал пробный контракт с «Оттавой». Вратарь четыре сезона играл в системе «Сент-Луиса»

Вратарь Вадим Жеренко подписал пробный контракт с «Оттавой». 25-летний голкипер вошел в состав клуба для участия в тренировочном лагере.

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