Российский фондовый рынок вернулся к значениям середины октября

Индекс Мосбиржи вырос почти до 2800 пунктов, 28 декабря сообщается на сайте торговой площадки. Отмечается, что индекс Мосбиржи (IMOEX) в ходе вечерней сессии впервые с 16 октября поднялся до 2 798,49 пунктов.
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