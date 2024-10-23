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Востоковед рассказал, почему Сеул и Пекин обеспокоены связью России с КНДР

Востоковед рассказал, почему Сеул и Пекин обеспокоены связью России с КНДР

Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов в интервью RTVI поделился мнением по поводу того, почему Южная Корея сообщает о переброске войск КНДР в зону СВО, могут ли ухудшиться отношения Москвы с Сеулом и Токио и что по поводу происходящего думает Китай.

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