Париж назвал Москву «главным врагом» в информационной войне

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен на заседании комитета французского сената по законодательству, посвященном участившимся случаев антисемитизма в среду, 28 февраля, заявил, что Россия является «главным врагом» Парижа на информационном фронте, – сообщает издание Ouest-France.
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