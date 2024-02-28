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Париж назвал Москву «главным врагом» в информационной войне

Париж назвал Москву «главным врагом» в информационной войне

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен на заседании комитета французского сената по законодательству, посвященном участившимся случаев антисемитизма в среду, 28 февраля, заявил, что Россия является «главным врагом» Парижа на информационном фронте, – сообщает издание Ouest-France.

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