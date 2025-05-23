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Военное обозрение

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Офицер СМЕРШа. Как Пётр Шпаковский в первый раз не стал героем…

Офицер СМЕРШа. Как Пётр Шпаковский в первый раз не стал героем…

От границы Петр Шпаковский отступал в составе какой-то части. Случалось так, что буквально под носом у немцев она сумела от них оторваться и переправиться на наш берег реки, перейдя ее по железнодорожному мосту, причем уже заминированному.

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