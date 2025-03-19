Международная команда астрофизиков впервые вычислила изначальную массу нейтронных звёзд

Группа учёных из Китая и Австралии провела первое в истории исследование, позволившее определить изначальную массу нейтронных звёзд — сверхплотных остатков массивных светил, завершивших свою эволюцию в гигантских вспышках сверхновых.
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