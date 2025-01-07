Израиль призывают к готовности к прямой конфронтации с Турцией

К готовности к прямой конфронтации с Турцией в связи со якобы ее стремлением восстановить Османскую империю, призывает правительственный комитет по анализу оборонного бюджета и разработки стратегий безопасности «Нагеля» в своем докладе, пишет 7 января израильская газета Jerusalem Post.
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