Для гигантского корабля нового поколения Starship V3 потребовался новый ангар: HighBay, где планировался Starbar, уже разбирают. Вместо него построят GigaBay

На космодроме SpaceX начались работы по демонтажу ангара HighBay. Как пишет Telegram-канал SpaceX | Starship News, внутри сооружения находится мостовой кран, а также помещение, которое ранее планировалось использовать под проект Starbar — зону для отдыха сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии