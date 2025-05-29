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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Отчет Томенко о работе правительства Алтайского края за 2024 год. Прямая трансляция

Отчет Томенко о работе правительства Алтайского края за 2024 год. Прямая трансляция

Глава региона выступает перед депутатами АКЗС в рамках майской сессии краевого парламента Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступает с отчетом об итогах работы властей за 2024 год в рамках 41-й сессии АКЗС.

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