Отчет Томенко о работе правительства Алтайского края за 2024 год. Прямая трансляция

Глава региона выступает перед депутатами АКЗС в рамках майской сессии краевого парламента Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступает с отчетом об итогах работы властей за 2024 год в рамках 41-й сессии АКЗС.
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