Аргентина стала 7-й страной, квалифицировавшийся на чемпионат мира 2026

Сборная Аргентины досрочно вышла на чемпионат мира-2026 от Южной Америки после ничьей между Уругваем и Боливией (0:0)Сборная Аргентины досрочно вышла на чемпионат мира-2026 от Южной Америки после ничьей между Уругваем и Боливией (0:0).
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