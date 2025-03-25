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Аргентина стала 7-й страной, квалифицировавшийся на чемпионат мира 2026

Аргентина стала 7-й страной, квалифицировавшийся на чемпионат мира 2026

Сборная Аргентины досрочно вышла на чемпионат мира-2026 от Южной Америки после ничьей между Уругваем и Боливией (0:0)Сборная Аргентины досрочно вышла на чемпионат мира-2026 от Южной Америки после ничьей между Уругваем и Боливией (0:0).

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