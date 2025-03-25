Аргентина стала 7-й страной, квалифицировавшийся на чемпионат мира 2026

Сборная Аргентины досрочно вышла на чемпионат мира-2026 от Южной Америки после ничьей между Уругваем и Боливией (0:0)Сборная Аргентины досрочно вышла на чемпионат мира-2026 от Южной Америки после ничьей между Уругваем и Боливией (0:0).