Росприроднадзор требует с администрации Гдова почти 30 миллионов за ущерб почве

ПСКОВ, 14 января, ФедералПресс. Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к администрации Гдова.
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