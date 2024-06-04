Почему запрещают гулять на территории спорткомплекса и Дворца школьников в Актау?

В социальных сетях родители детей пожаловались, что детей выгоняют с территории Дворца школьников, а на территории спортивного комплекса "Халык Арена" запрещают даже находиться мамам с колясками, которые ждут детей с тренировок.
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