100 тысяч рублей для молодых мам: какие регионы поддержат рождаемость в 2025 году

Цель программы — стимулирование рождаемости «Субъекты РФ с невысокими показателями рождаемости получат увеличенное финансирование» В 2025 году 33 региона России внедрят единовременные выплаты для студенток, вставших на медицинский учёт во время беременности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии