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Царьград

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Адвокат Карабанов рассказал, кому создаст проблемы закон о защите сельхозземель

Адвокат Карабанов рассказал, кому создаст проблемы закон о защите сельхозземель

Чего следует опасаться дачникам Подмосковья и грозит ли конфискация самовольно построенных строений.Если вы в последние десятилетия покупали участок за городом, и тем более что-то там построили, срочно перепроверьте законность сделки.

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