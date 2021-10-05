Первый в мире «киноэкипаж» уже на борту МКС

5 октября первый в мире «киноэкипаж» — режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и сопровождающий их космонавт Антон Шкаплеров — отправился в космос для съёмок фильма «Вызов».
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