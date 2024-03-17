Шойгу заслушал доклад от Пинчука в командном пункте Черноморского флота

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в командный пункт Черноморского флота в Крыму, на совещании командование флота и офицеры штаба доложили ему о текущей обстановке в регионе и действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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