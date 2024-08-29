Украинские военные сбили из зенитного ракетного комплекса Patriot собственный истребитель F-16. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале сравнил бойцов Вооруженных сил Украины с бедуинами.
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