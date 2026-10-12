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Записи о счетах клиентов «Яндекс Пэй» не пострадали при сбое

Записи о счетах клиентов «Яндекс Пэй» не пострадали при сбое

Компания «Яндекс» заявила, что деньги клиентов «Яндекс Пэй» находятся в безопасности. Дата-центр «Яндекса» во Владимире остановил работу после атаки БПЛА.

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