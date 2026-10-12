В Татарстане заложат 562 млн рублей на выплаты молодым мамам за второго ребёнка и последующих детей

В бюджете Татарстана на 2027 год планируют предусмотреть 562 млн рублей на новую выплату женщинам младше 25 лет, родившим второго или последующего ребёнка.
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