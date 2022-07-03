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Кристиан Хорнер: Главное, что оба гонщика в отличной форме

Кристиан Хорнер: Главное, что оба гонщика в отличной форме

Кристиан Хорнер: Главное, что оба гонщика в отличной формеGetty Images / Red Bull Content PoolГлава Red Bull Racing Кристиан Хорнер подвёл неоднозначные для команды итоги Гран При Великобритании и оценил работу Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

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