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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Айлендерс» выменяли защитника Перуновича у «Сент-Луиса» на условный выбор в 5-м раунде драфта

«Блюз» получили в сделке условный выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2026.  26-летний защитник в текущем сезоне провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (2+4) очков при полезности «+1» и среднем времени на льду 14:27.

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