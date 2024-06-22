Жители Петербурга обратились к Бастрыкину из-за порчи зеленых насаждений в парке

В Санкт-Петербурге произошло нарушение в ходе благоустройства Муринского парка, сообщают горожане. Местные жители опубликовали открытое обращение к Председателю Следственного комитета России, указывая на серьезные повреждения зеленых насаждений в результате проведения работ.
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