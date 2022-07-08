Zefirka > Картинки и фото > Картины с едой на винтажных тарелках от Кристины Кунанец Украинская художница по имени Кристина Кунанец придерживается оригинального подхода к своему творчеству: она рисует реалистичную 3D-еду на винтажных тарелках.