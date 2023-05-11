Мать Роналду опровергла слухи о расставании Криштиану и Джорджины: «Ложь. Все пары ссорятся»

В испанских СМИ ранее сообщалось, что пара переживает непростые времена, так как нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» «сыт по горло» отношениями, которые длятся с 2016 года.
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