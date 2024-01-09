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На выставке «Россия” в рамках Дня Тульской области разыграют поездку в Тулу

На выставке «Россия” в рамках Дня Тульской области разыграют поездку в Тулу

10 января на выставке “Россия”, которая проходит на ВДНХ в Москве, состоится День Тульской области. В честь этого запланирована большая культурно-развлекательная программа, сообщает пресс-служба правительства региона.

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