На выставке «Россия” в рамках Дня Тульской области разыграют поездку в Тулу

10 января на выставке “Россия”, которая проходит на ВДНХ в Москве, состоится День Тульской области. В честь этого запланирована большая культурно-развлекательная программа, сообщает пресс-служба правительства региона.
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