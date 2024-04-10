Захотевшего в украинское НВФ россиянина осудили на девять лет за госизмену

В ХМАО суд дал 9 лет за госизмену мужчине за попытку вступить в украинское НВФ В Ханты-Мансийском автономном округе суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Нижневартовска Магомеда Магомедова за попытку вступить в украинское вооруженное формирование (НВФ).
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