Міжнародна космічна станція НАСА та Роскосмос підписали угоду про інтеграцію польотів на МКС Угода дозволить американським астронавтам та російським космонавтам брати участь у спільних польотах до МКС з космодромів у Казахстані та у Флориді Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (НАСА) і російське космічне агентство «Роскосмос» підписали довгоочікувану угоду про інтеграцію польотів […] Сообщение НАСА та Роскосмос підписали угоду про інтеграцію польотів на МКС появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.