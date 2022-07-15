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НАСА та Роскосмос підписали угоду про інтеграцію польотів на МКС

Міжнародна космічна станція   НАСА та Роскосмос підписали угоду про інтеграцію польотів на МКС Угода дозволить американським астронавтам та російським космонавтам брати участь у спільних польотах до МКС з космодромів у Казахстані та у Флориді Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (НАСА) і російське космічне агентство «Роскосмос» підписали довгоочікувану угоду про інтеграцію польотів […] Сообщение НАСА та Роскосмос підписали угоду про інтеграцію польотів на МКС появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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