Челябинский суд арестовал главу миграционного отдела, обвиняемую в коррупции

Тракторозаводский райсуд Челябинска 12 апреля отправил под домашний арест начальницу отдела по вопросам миграции ОМВД по Сосновскому району Галину Земскову и ее подчиненного Артема Мызгина, обвиняемых в получении взяток от мигрантов.
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