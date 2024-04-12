Челябинский суд арестовал главу миграционного отдела, обвиняемую в коррупции

Тракторозаводский райсуд Челябинска 12 апреля отправил под домашний арест начальницу отдела по вопросам миграции ОМВД по Сосновскому району Галину Земскову и ее подчиненного Артема Мызгина, обвиняемых в получении взяток от мигрантов.