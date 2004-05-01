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Назаров о дисквалификации на год в Суперлиге-2004/05: «Гола «Динамо» в ворота «Авангарда» не было. Мы ели и обсуждали матч, тут вошли судьи и тоже захотели поесть. Я был очень сильно не согласен»

В сезоне-2004/05 сезон НХЛ не состоялся из-за локаута. Многие игроки лиги провели год в российской Суперлиге.

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