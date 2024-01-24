Спортивные мероприятия в рамках зимнего дня московского спорта пройдут в «Лужниках» 28 января

Все мероприятия бесплатные, но для участия в некоторых может потребоваться регистрация В ближайшее воскресенье, 28 января, в Москве состоится масштабный зимний праздник, в ходе которого жители и гости Москвы смогут попробовать себя в новых видах спорта и принять участие в семейных эстафетах.
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