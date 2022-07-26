Журнал «Профиль»

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Мировые цены на нефть растут на ожиданиях дефицита предложения

Мировые цены на нефть растут на ожиданиях дефицита предложения

Во вторник утром нефть дорожает более чем на 1% из-за ожидания нехватки предложения на рынке. В последнее время цены демонстрируют сильную волатильность, так как инвесторы пытаются оценить перспективы предложения и спроса, считают аналитики.

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