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Нижегородская правда

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Маршрут выходного дня: от кино до фотографии

Маршрут выходного дня: от кино до фотографии

Последние летние выходные в Нижнем Новгороде порадуют необычными фильмами и новыми выставками. Редакция сайта pravda-nn.

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