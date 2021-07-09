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Рим предателям не платит: холуйство перед США не приносит никаких экономических и финансовых выгод

Рим предателям не платит: холуйство перед США не приносит никаких экономических и финансовых выгод

Глядя на бегство американцев из Афганистана, сожалеешь, что украинская элита настолько безмозгла, что не выносит никаких уроков из таких политических актов А ведь совершенно очевидная наглядность выпирает, как грязный булыжник на хрустальном блюде.

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