Расстройство желудочно-кишечного тракта, гастрит и даже язва — к таким неприятным последствиям может привести регулярное употребление новомодного смузи на завтрак, предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина.
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