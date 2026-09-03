🚰 Феодосия и окрестности остались без воды из-за аварии на электросетях По данным «Воды Крыма», ограничения затронули улицы и переулки города, микрорайон Камыши, а также сёла Степное, Солнечное, Ближнее, Насыпное, Береговое, посёлок Приморский, СНТ «Светочь», «Водоканал», «Дельфин» и «Радуга».