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test mazurok

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🚰 Феодосия и окрестности остались без воды из-за аварии на электросетях   По данным «Воды Крыма», ограничения затронули улицы и переулки города, микрорайон Камыши, а также сёла Степное, Солнечное, Ближнее, Насыпное, Береговое, посёлок Приморский, СНТ «Светочь», «Водоканал», «Дельфин» и «Радуга».

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