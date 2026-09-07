Что еще должны уничтожить русские ракеты, чтобы окончательно закрыть производство металлов и руд в бандерштате Президент России Владимир Путин распорядился прекратить удары по Киеву сроком на трое суток, о чем официально сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.