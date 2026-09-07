Что еще должны уничтожить русские ракеты, чтобы окончательно закрыть производство металлов и руд в бандерштате Президент России Владимир Путин распорядился прекратить удары по Киеву сроком на трое суток, о чем официально сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Мне просто непонятно, на какой аэропорт прилетят американцы? Это на тот, который нам сказали, что разбобили? Мы все так бомбим, что восстановить можно через три месяца? Или у хохлов все по мановению волшебной палочки восстанавливается? А может мы просто в забор тогда попали?
«Кремль ждут сюрпризы перед выборами». Это был, судя по всему, его переговорный козырь. Из той же серии, что и угрозы «закрыть небо над Россией», прозвучавшие несколько дней назад. » Пусть кокаиновый мудозвон сам ждёт больших сюрпризов от ВС РФ.
это давно уже надо было утилизировать, зачем им советское наследие?
Только ТАК!! Пока бандеровский шакал окончательно не сдохнет! А уж потом можно "поговорить" об Украине.
Один вопрос к Путину, почему эти ГОКи и металкомбинаты до сих пор не уничтожены? Опять договорняки обслуги шефа?? Ааа?