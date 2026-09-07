Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 871 подписчик

Визит Уиткоффа-Кушнера влетит в копеечку: «Три дня тишины в Киеве» обернутся для Украины металлургическим кошмаром

Визит Уиткоффа-Кушнера влетит в копеечку: «Три дня тишины в Киеве» обернутся для Украины металлургическим кошмаром

   Что еще должны уничтожить русские ракеты, чтобы окончательно закрыть производство металлов и руд в бандерштате Президент России Владимир Путин распорядился прекратить удары по Киеву сроком на трое суток, о чем официально сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Михаил Сартин
Михаил Сартин

Мне просто непонятно, на какой аэропорт прилетят американцы? Это на тот, который нам сказали, что разбобили? Мы все так бомбим, что восстановить можно через три месяца? Или у хохлов все по мановению волшебной палочки восстанавливается? А может мы просто в забор тогда попали?

Профиль пользователя ШКИПЕР
ШКИПЕР

«Кремль ждут сюрпризы перед выборами». Это был, судя по всему, его переговорный козырь. Из той же серии, что и угрозы «закрыть небо над Россией», прозвучавшие несколько дней назад. »  Пусть кокаиновый мудозвон сам ждёт больших сюрпризов от ВС РФ.