РФ предложили, не глядя, использовать зарубежные стройматериалы

Специалисты же отмечают, что ничего из того, что приобретается за рубежом, просто так в России использоваться не может – ни Западная Европа, ни Канада, ни Швеция, ни Финляндия по условиям совершенно не схожи с РФ.
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