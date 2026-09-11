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Без осадков и до +25 градусов: погода в Актау 11 сентября

Без осадков и до +25 градусов: погода в Актау 11 сентября

В Актау 11 сентября, в пятницу, ожидается малооблачная погода без осадков, передает inAktau.kz. По данным Казгидромета, днём температура воздуха составит +23…+25 градуса.

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