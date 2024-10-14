Москва помогает экспортёрам выходить на рынки Ближнего Востока и Северной Африки

Компании Москвы при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ) в период с января по сентябрь 2024 года заключили контракты с партнёрами из Ближнего Востока и Северной Африки на сумму более 730 млн рублей, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года.