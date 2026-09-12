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Смоленская Газета

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Служебная собака по кличке Джокер вышла на заслуженный отдых и ищет любящий дом

Служебная собака по кличке Джокер вышла на заслуженный отдых и ищет любящий дом

Сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Смоленской предлагают смолянам, имеющим опыт владения собаками, стать владельцами бельгийской овчарки, которая отслужила в полиции восемь лет и добросовестно выполняла поставленные задачи.

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