Служебная собака по кличке Джокер вышла на заслуженный отдых и ищет любящий дом

Сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Смоленской предлагают смолянам, имеющим опыт владения собаками, стать владельцами бельгийской овчарки, которая отслужила в полиции восемь лет и добросовестно выполняла поставленные задачи.
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