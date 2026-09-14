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Нижегородская правда

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Почти 205 млн рублей составила экономия по торгам в Нижегородской области

Почти 205 млн рублей составила экономия по торгам в Нижегородской области

Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов в августе 2026 года составила 204,8 млн рублей.

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