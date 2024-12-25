Над регионами сбили 59 дронов

В течение прошедшей ночи российскими дежурными средствами ПВО были выявлены и разбиты 59 дронов ВСУ.26 дронов сбили над Белгородской областью, 23 - над Воронежской областью и по 3 - над Курской, Брянской и Тамбовской областями.